İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Balıkesir\'de açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı anma etkinlikleri kapsamında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" Resim ve Fotoğraf Sergisi, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Sergi açılışı öncesinde T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sunulan müzik, programa anlam ve duygu kattı. Katılımcılar tarafından ilgiyle dinlenen eserler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün manevi atmosferini yansıtan anlamlı bir başlangıç oluşturdu.

Serginin ev sahipliğini yapan İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, protokol üyelerine sergiyi gezdirdi. 15 Temmuz gecesinde milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişi, demokrasiye olan bağlılığını ve milli birlik ruhunu sanatın güçlü anlatımıyla yansıtan resim ve fotoğraflar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Sergide yer alan eserler; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin fedakarlığını, kahraman gazilerimizin cesaretini ve milletimizin sarsılmaz iradesini etkileyici bir dille gözler önüne serdi. Eserleri inceleyen katılımcılar 15 Temmuz gecesine ait hafızalarda yer eden karelerle o tarihi gecenin birlik ve beraberlik ruhunu yeniden hissetti.

Ziyaretçilerin beğenisini kazanan sergi, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunarken; milli hafızanın canlı tutulması ve ortak değerlerimizin sanat yoluyla yaşatılması açısından anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen serginin açılışına Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Kayatepe, Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Gafur Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Eğitim Müfettişleri Başkanı Ahmet Kahvecioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR