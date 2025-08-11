Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.01'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 6.86 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
