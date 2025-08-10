Balıkesir\'de 6.1\'lik Deprem: 10 Bina Yıkıldı, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

6.1' lik depremin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde toplam 10 bina yıkıldı, en ağır hasar Sındırgı merkezdeki hükümet konağı karşısındaki 3 katlı gri binada meydana geldi. Bu binada 6 kişinin yaşadığı bildirildi. Yıkılan binadan ilk etapta 3 kişi sağ olarak kurtarıldı, daha sonrada binadan 2 kişi daha sağ çıkarıldı. 1 kişi için AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışması sürüyor. AFAD ve yerel ekipler, enkaz altında kalan son kişiye ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

Belediye Başkanı Serkan Sak "İlk tespitlere göre 10 binanın yıkıldığını. Bu binada 6 kişinin olduğunu 5 kişinin kurtarıldığını son 1 kişi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Öte yandan hastanelere gelen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Kocasinan'da 2, Gölcük'te 4, Alacaatlı'da 3 evin zarar gördüğü can kaybı yada yaralı olmadığı belirtildi. - BALIKESİR