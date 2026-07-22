Balıkesir'de Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı

Balıkesir\'de Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı
22.07.2026 09:36
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Yaz sezonu boyunca 4 ilçe ve Kaz Dağları'nda görev yapacak atlı jandarma timi güvenlik sağlayacak.

Balıkesir'in Edremit Körfezinde yaz sezonu boyunca Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde. görev yapacak atlı jandarma timi, bu yıl görev alanını genişleterek 4 ilçe ve Kaz Dağları'nı kapsayan yaklaşık 250 kilometrelik bölgede asayiş hizmeti vermeye başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz sezonunda görev yapacak atlı jandarma timi, sorumluluk alanını genişleterek Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçeleri ile Kaz Dağları bölgesinde göreve başladı.

Nevşehir İl Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda özel eğitim alan 3 at, 5 personelden oluşan tim, motorlu araçların ulaşmakta zorlandığı sahil, ormanlık ve dağlık alanlarda önleyici asayiş hizmeti yürütecek.

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Ayvalık'ta Sarımsaklı Plajı, Badavut, Şeytan Sofrası ve Tuzla mevkilerinde yoğun olarak görev yapacak ekipler, sahil şeridindeki yaklaşık 250 kilometrelik hatta devriye faaliyetlerini sürdürecek.

Asayiş, itaat ve kalabalık yönetimi eğitimlerini tamamlayan 2020 doğumlu Alman atları Manas ve Mete ile 2007 doğumlu Gemlik atı Yankı, Küçükköy Jandarma Karakolu bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde konuşlandırıldı.

Atlı jandarma timleri, Ayvalık'ın yanı sıra Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerindeki sahil bölgelerinde de devriye faaliyetleri yürütecek. Ayrıca Kaz Dağları kırsalında sürdürülecek görevlerle, yaz sezonu boyunca geniş bir coğrafyada güvenlik ve asayiş hizmeti sunulacak.

Yaz sezonu boyunca 3 ay görev yapacak atlı jandarma timi, özellikle turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde güvenliğin sağlanmasına katkı sunacak. Sahil bölgelerinde ve çarşı merkezlerinde devriye gezen ekiplerin yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Yetkililer, atlı jandarma timlerinin yaz sezonu boyunca önleyici asayiş hizmetlerine aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı - Son Dakika

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