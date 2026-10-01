Balıkesir'de balıkçı tekneleri gece denetlendi, denetimler 7 gün 24 saat sürecek - Son Dakika
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Balıkesir'de balıkçı tekneleri gece denetlendi, denetimler 7 gün 24 saat sürecek

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Balıkesir\'de balıkçı tekneleri gece denetlendi, denetimler 7 gün 24 saat sürecek
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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarını korumak için gece balıkçı teknelerini denetledi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimlerin 7 gün 24 saat sürdürüleceği bildirildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla gece saatlerinde balıkçı teknelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Çakabey" isimli tekne ile gece saatlerinde yapılan denetimde ekipler, teknelerin avcılık faaliyetlerini ve su ürünleri mevzuatına uygunluğunu denetledi. Ekipler tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerekli kontroller gerçekleştirilirken, avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülüp yürütülmediği incelendi. Su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve mevzuata aykırı avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceği bildirildi.

Denetimlere İl Müdür Yardımcısı Alaeddin Zeren, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü M. Burak Kelemençe, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Muhterem Aycan ile teknik personel katıldı.

Kaynak: İHA
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