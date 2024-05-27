Balıkesir\'de düzenlenen çiftçi hayrı 3 bin kişiyi buluşturdu

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SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çiftçi hayrı etkinliği düzenlendi. Sübeylidere kırsal mahallesinde düzenlenen çiftçi hayrı 3 bin kişiyi buluşturdu. Hayırda rahmet ve bereket duaları yapılırken vatandaşlara çeşitli yemekler ikram edildi.

Burhaniye ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Sübeylidere Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar hayır için imece yaptı. Hayra ilçe merkezi ve çevre köylerden yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Köy meydanında kadınların hazırladığı kazanlar dolusu yemekler gençler tarafından servis edildi.

Hayır etkinliğine vatandaşlara, 9 çeşit yemek ikramı yapıldı. Sübeylidere Mahallesi Muhtarı Rıza Önsöz, benzer etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu sene zeytin de iyi görünüyor. İnşallah, seneye hayrımızı geleneksel hale getireceğiz. Daha iyisini yapmayı planlıyoruz. Bu sene acemilik yılımızdı. Daha önceleri Ramazan da iftar veriliyordu. Bu sene ilk hayrımızı yaptık inşallah. Seneye daha iyisini daha büyüğünü yapmayı planlıyoruz. Allah nasip ederse daha iyisini yapacağız. Yaklaşık 3 bin 4 bin filan katılım oldu. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiler. İyi ki varlar."

Hayır etkinliğine katılan Mustafa Karabıyık "Hayırlar devam ediyor. Buranın geleneksel adetlerinden hayırlar insanları bir araya getiriyor. Birbirini görmeyenler görüyorlar. Bunların devam etmesini bekleriz" ifadelerini kullandı.

Ramazan Daş ise benzer etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak belirterek şunları söyledi:

"Bu gün güzel bir gün Sübeylidere köyünde. Köy hayrı dediğimiz vatandaşların ortaklaşa tertip ettiği bir hayra geldik. Yemek pilav gibi ikramlarla birlikte hem rahmet hem bereket duası yapıldı. Tabi bu hayırlar eskiden beri devam ediyor. Bu adetlerin güzel bir şekilde devam etmesi arzumuzdur."