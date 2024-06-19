Balıkesir'de çıkan yangında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü - Son Dakika
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Balıkesir'de çıkan yangında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü

Balıkesir\'de çıkan yangında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan arazi yangınında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü. Yangına itfaiye, jandarma ve köylüler müdahale etti. Yangın sonrası kontrol altına alındı.

19.06.2024 09:52
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HABER: SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy mahallesi yakınında çıkan arazi yangınında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü. Yangına itfaiye ve jandarmanın yanı sıra köylüler de müdahale etti.

Burhaniye ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Pelitköy Mahallesi Deve Arenası yakınındaki otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle  kısa sürede zeytinliklere sıçradı. Hızla yayılan yangın 100-125 parsel tarım arazisinde etkili oldu, yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü. Yapılan ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği  ekipleri ile orman arazözleri kısa sürede yangın yerine ulaştı. Yangına yörede görev yapan jandarma ekipleri ile çevre köylerden gelen gönüllüler de  müdahale etti.

Ekiplerin ve gönüllülerin müdahalesi sonrası 3 saatlik bir  çalışma  sonucu yangın söndürüldü. Ağaçların zarar gördüğünü anlatan Pelitköy Mahallesi Muhtarı Hulusi Gedikoğlu, şunları söyledi:

"Köyümüzde Deve Arenası'nın arkasında muhtemelen cam kırığından olabilir. Büyük bir yangın çıktı. Burada çok büyük çalışmalar oldu. Burhaniye Jandarması, Pelitköy Jandarması, Burhaniye Belediyesi, itfaiye, orman ve bütün köy muhtarları hepsinin çok büyük emeği var. Şu anda kontrol altına aldık. Yaklaşık 100-125 parsel arazi yandı ve zeytin ağaçları zarar gördü. Ama, şu anda her şey iyi. Her şey kontrol altında. Dediğim gibi emeği geçen jandarma, itfaiye olsun, orman ekipler, özellikle köy muhtarları hepsi çok büyük destekte bulundu. Herkesin eline koluna sağlık. Şu anda her şey yolunda" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de çıkan yangında yüzlerce zeytin ve meyve ağacı zarar gördü - Son Dakika

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