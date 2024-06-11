Balıkesir'de Çocuk Meclisi Kurulması İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Çocuk Meclisi Kurulması İçin Çalışmalar Başladı

Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında Çocuk Meclisi kurulması için çalışmalar başladı. Çocuk Meclisi, çocukların kent yönetimi ve sosyal hayattaki rollerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

11.06.2024 17:41
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Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında Çocuk Meclisi kurulması için çalışmalar başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın seçim vaatlerinden biri olan Çocuk Meclisi ile Balıkesir'in çocukları; çocuk dostu bir kentte, haklarını bilerek şehri için söz sahibi olacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Çocuk Meclisi kurulması için Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in koordinasyonunda çalışmalar başladı. Çocukların kent yönetimi ile kentlilik bilincinin geliştirilerek kente dair öneri ve projelerinin üretilmesini teşvik etmek amaçlı kurulacak olan Çocuk Meclisi, aynı zamanda çocuk dostu kent modeline ulaşmayı da hedefliyor.

Çocukların; kentten beklentilerini, hak ve sorumluluklarını, meclis çatısı altında oluşturulan demokrasi kültürü içerisinde öğrenmesini sağlayacak Çocuk Meclisi, onların kent yönetimi ve sosyal hayattaki rollerinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin gönüllülük esasına dayanarak oluşturulacak olan Çocuk Meclisi'nde, çocuk dostu kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar ön planda tutulacak.

Balıkesir'de yaşayan çocukların kent kimliğine sahip çıkmasını hedefleyen mecliste bir yandan onların yaşadıkları sorunlara ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirilirken bir yandan da kendi potansiyellerini keşfederek gelişimlerini desteklenecek. Kişisel, toplumsal, bilimsel, kültürel, sanatsal, spor ve iletişim gibi konularda gelişime ilişkin eğitim program ve faaliyetlerin de düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yapacak olan Çocuk Meclisi; dinamizmini yönlendirebileceği uğraş ve ilgi alanları geliştirmek, çocuk hak ve özgürlüklerine sahip çıkılan ortaklık bilinciyle yaşamalarına önemli katkılar sunacak.

Başkan Ahmet Akın'ın önerisiyle; Emekli Meclisi ve Çevre Meclisi kurmak için de çalışmalar başlatan Balıkesir Kent Konseyi, şehri için en iyi şekilde faaliyetlerini sürdürecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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