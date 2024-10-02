Balıkesir'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması - Son Dakika
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Balıkesir'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması

Balıkesir\'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevini ziyaret ederek yaş almış yurttaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden, ziyaretleriyle büyüklerin yüzlerini güldürdüklerini belirtti.

02.10.2024 12:05  Güncelleme: 12:08
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevini ziyaret ederek, tecrübeleriyle topluma rehberlik eden yaş almış yurttaşlarla bir araya geldiler.

Toplumun her kesimine ulaşarak onların ihtiyaçlarına uygun hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevi ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek kentin değerlerini unutmadı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Serpil Kara ile birlikte Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinlediler.

Sürpriz ev ziyaretleri yüzleri güldürdü

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Balıkesir'in en yaşlısı olarak bilinen Hatice Özdemir'i evinde ziyaret eden Balıkesir Kent Konseyi Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, kentin çınarı Özdemir ile sohbet ettiler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Serpil Kara'nın da yer aldığı programda Oya Tuncay ve Emine Karakoç da ziyaret edildi. Yaşlıların hayat tecrübeleri ve bilgileriyle topluma değer kattıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, yaptıkları ziyaretlerle yaş almış vatandaşların yüzlerini güldürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Büyüklerimizin her zaman yancındayız"

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimizin her zaman yanındayız" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, "Huzurevini ziyaret ederek yaş almış büyüklerimizle bir araya geldik. Ahmet Başkanımızın selamını ilettik kendilerine. Merkezde en yaşlı teyzemizi ziyaret ettik. Teyzemiz 1923 doğumluymuş ama kızıyla konuştuğumuzda 1923'ten çok daha önce doğduğunu ve 100 yaşını geçtiğini söylüyor. Çok sağlıklı bir teyzemiz var. Ayrıca bir başka büyüğümüzü de ziyaret ederek doğum gününü kutladık. Çok duygusal bir program aslında. Hem onların hikayelerini dinlemek hem de onlarla birlikte olmak bizim için de çok güzel, çok anlamlı" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması - Son Dakika

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