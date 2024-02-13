Balıkesir\'de Emekli Tekniker Ücretsiz El Sanatları Kursları Veriyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekli tekniker evinde oluşturdruğu atölye ile sanatseverlere ücretsiz el sanatları kursları veriyor.
Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yaparken, 1999 yılında emekli olan ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, boş zamanlarında sanat öğrendi. 4 yıl süreyle Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği resim kurslarına katılan Çavuşoğlu, 4 yıl önce ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesi'ne taşındı.
Burada evinin bahçesinde bir atölye oluşturan 68 yaşındaki 3 çocuk ve 8 torun sahibi Çavuşoğlu, resim yapmanın yanı sıra ahşap oyma ve su kabağı işleme sanatına da başladı. Evinin duvarlarına onlarca resim yapan Çavuşoğlu, evini adeta sergi salonuna çevirirken, meraklılara ücretsiz kurs vermeye başladı. Atölyeye 2 yıldır geldiğini anlatan Ayşegül Bayraktar, "Ergenç hocamın bir iyilik hikayesi yolculuğu ile başlayan bu atölyemize ben 2 yıldır geliyorum. Kabak yapıyorum. Daha sonra yeğenlerimi getirdim. Küçükten büyüğe herkes kendini keşfedebilir. Burada resim, kabak, herhangi bir istediği hobisini geliştirebilir" dedi. Yağmur Bayraktar da, "İlk önce oğlumu getirdim buraya. Resim yaptık. Daha sonra kabak oymaya başladık. Bende heveslendim, Ergenç hocamı gördükçe. Burada yaptıkları resimleri ve etkinlikleri görünce çok mutlu oldum. Bende heveslendim. Beni de heveslendirdi. Bizde karakaleme başladık. Anne oğul buraya hafta sonları buraya geliyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Çocuklar için de çok güzel" dedi. Ergenç Çavuşoğlu ise, "Dört yıldan beri bu sanat atölyesini işletmekteyim. Daha öncesinde resim kursuna katıldım. Ahşap oyma kursuna katıldım. Şimdi ücretsiz olarak isteyenlere her türlü resim kursu, ahşap oyma kursu, su kabağı işleme kursu veriyorum. Ahşap boyama kursu da veriyorum. Bayağı da öğrencim var. Geliyorlar, hafta içi hafta sonu birlikte çalışıyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz. Onlar zamanlarını değerlendiriyorlar. İstedikleri hobiyi de öğrenmiş bulunuyorlar" dedi. - BALIKESİR
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