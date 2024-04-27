Balıkesir'de feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti, baba ağır yaralı - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı. Kazada anne ve oğlu hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Yaralı baba hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobildeki anne ve oğlunun cenazesi morga gönderildi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri Kahramanmaraş'ta defnedilecek.

27.04.2024 19:58  Güncelleme: 20:03
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Balıkesir'de feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza K. idaresindeki 10 FC 597 plakalı otomobil, Hotaşlar Mahallesi mevkisinde M.A. yönetimindeki 63 AFA 466 plakalı tırla çarpıştı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücünün eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Rıza K. ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Rıza K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Anne ve oğlunun cenazesi, yine aynı hastanenin morguna gönderildi.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza K.'nin Kepsut'ta bulunan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yaptığı, ayrıca cenazelerin de Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti, baba ağır yaralı - Son Dakika

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