Balıkesir'de Filistin'e Destek İçin Sessiz Kitap Okuma Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir'de Filistin'e Destek İçin Sessiz Kitap Okuma Eylemi

Balıkesir\'de Filistin\'e Destek İçin Sessiz Kitap Okuma Eylemi

Filistin'de yaşanan insanlık vahşetine dikkat çekmek amacıyla bir grup ev hanımı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 gün boyunca bireysel olarak sesiz kitap okuma eylemi yapacak. Eylemde, İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne dikkat çekilerek farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

31.05.2024 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'de yaşanan insanlık vahşetine dikkat çekmek için harekete geçen bir grup ev hanımı Balıkesir'in Edremit ilçesi Cumhuriyet Meydanında 10 gün boyunca bireysel olarak sesiz kitap okuma eylemi yapacak.

Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve katliamlara dikkat çekmek için böyle bir farkındalık etkinliği yaptıklarını ifade eden ev hanımı Pınar Kaya "Biliyorsunuz şu an Filistin toprakları işgal altında; uzunca bir süredir, yaklaşık 7-8 aydır. Kendimce bireysel olarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştım. Bulunduğum Edremit'te bununla ilgili hiçbir şey yapılmadığını düşünüyorum. Kendim bireysel olarak gittiğim her yerde bir alışveriş merkezinde, bir kafede, bir okulda ve her yerde Filistin'in adını geçirmeye kendi adıma söz verdim." dedi.

Bir kişi de olsa eylemini başlatmaya karar verdiğini ve İsrail vahşeti ile Filistin halkının yaşadığı acıların unutulmaması gerektiğini söyleyen Pınar Kaya "Burada bir kişiye dahi olsa Filistin'i anlatabilmek, orada yapılan zulümlere dikkat çekmek için gayret göstereceğim. Toplu olarak da bir şeyler yapmaya çalıştık ama sivil toplum kuruluşlarından olumlu dönüşler olmadı. 10 kişilik bir arkadaş grubum var. Onlarla her gün 18 ile 19 saatleri arası 10 gün boyunca buraya geleceğiz. Sessiz kitap okuma eylemi yapacağız. Kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Sessizce İsrail vahşetine dikkat çekeceğiz. Orada mazlumlar, masumlar, insanlık ölüyor. Balıkesir'in, Edremit'in yeteri kadar sesi çıkmıyor" dedi

Şu ana kadar yaşanan İsrail zulmüne karşı Filistin'in yanında çok ses çıktığını ifade eden Kaya "İnsanlara bağırdık olmadı. Yani biliyorsunuz meydanlara çıkıldı. Biz de sessizce bir şekilde, Edremit'te bir akım başlatıyoruz. Ben ve arkadaşlarım bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Filistin, Edremit, İsrail, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Filistin'e Destek İçin Sessiz Kitap Okuma Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:48 Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekti Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Filistin'e Destek İçin Sessiz Kitap Okuma Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement