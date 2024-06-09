Balıkesir'de Geleneksel 8. Kızıklı Yağlı Güreşleri Yapıldı

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(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Geleneksel 8. Kızıklı Yağlı Güreşleri yapıldı. Kızıklı Güreş Arenası'nda yapılan güreşlerde Balıkesirli Ertuğrul Dağdeviren Başpehlivan oldu.

Geleneksel 8. Kızıklı Yağlı Güreşleri, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde büyük bir heyecan içerisinde gerçekleşti. Güreşlere farklı boylarda 196 pehlivan katılırken, finalde Süleyman Başar'ı yenen Ertuğrul Dağdeviren birinci olarak Başpehlivan oldu. Güreşlerde Süleyman Başar ikinci, Mustafa Doğan Özkaya ve Fatih Atlı ise üçüncü oldu.

Güreşleri Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli ile İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak ve güreşseverler izledi.

Güreşlerin devam edeceğini anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Bugün Burhaniye Kızıklı 8. Yağlı Pehlivan Güreşlerini yapmaktayız. Burası bir er meydanı. Her sene her yıl üzerine koyarak devam eden güreşlerimiz var. Burhaniye Belediyesi olarak da biz bu ata sporunu devam ettirmek istiyoruz. Çünkü ata sporu bizim için önemli bir etkinlik. Türkiye'nin en iyi güreşçileri burada. ve bugün burada bana göre Kırkpınar provası yapıyorlar. Çünkü temmuz başında Kırkpınar Güreşleri yapılacak. Ondan dolayı iyi güreşler oluyor" dedi.

Güreş Ağası Yunus Parlak da"Ata sporumuzu devam ettirmek için bizde gönül verdik. İlk defa burada ağalığa seçildim. Devamı için elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Allah, ömür verdiği surece devam edeceğiz ata sporumuza" diye konuştu. Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil ise, "8'incisini düzenlediğimiz Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşlerini bugün hep birlikte izliyoruz. Ata sporumuzu Burhaniye Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik anlamında deve güreşleri pehlivan güreşleri her konuda katkı sunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.