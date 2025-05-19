Balıkesir'de Geleneksel Çiftçi Hayrı 2 Bin Kişiyi Bir Araya Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir'de Geleneksel Çiftçi Hayrı 2 Bin Kişiyi Bir Araya Getirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayırında 2 bin kişi bir araya geldi. Yağmur duası ve yöresel yemeklerin ikram edildiği etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

19.05.2025 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de çiftçi hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, geleneksel çiftçi hayırları devam ederken, kırsal Bahadınlı Mahallesi'nde düzenlenen hayır da yaklaşık 2 bin kişiyi buluşturdu. Mahalle camiinde namaz öncesi yağmur duası yapılırken, namaz sonrası da yöresel kıran çorbası ile etli pirinç pilavı ve ayran ikramı yapıldı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesi'nde geleneksel çiftçi hayrı için kazanlar kuruldu. Hazırlanan 25 kazan pilav ve 15 kazan çorba ayran ile birlikte konuklara ikram edildi. Bahadınlı'da muhtar Sezgin Gökdemir'in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar hayır için imece yaptı. Yemek servisini de mahallenin gençleri üstlendi. Hayra, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan yardımcısı Ayten Tuna ile yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Emeği geçenlere teşekkür eden emekli müdür İsmail Çokgider, "Hayırlar bir bahane. Önemli olan toplanmak bir araya gelmek. Kaymakamdan Belediye Başkanına kadar binlerce insan burada buluştu. Sohbetler yapıldı. Dualar edildi. Yemekler yendi. Neticede güzel bir şey oluyor. Bunun her sene tekrarlanmasını temenni ediyorum" dedi. Katılımcılara teşekkür eden Bahadınlı muhtarı Sezgin Gökdemir de, "Atalarımızdan dedelerimizden böyle aldık. Gelecek nesle de böyle bırakacağız. Bu gün geleneksel köy hayrımızı yaptık. Hayra gösterilen yoğun ilgi bizi memnun etti. Yaklaşık 40 kazan pilav ve çorba ikramımız oldu. Hayrımıza katılanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle köylü kadınlarımızın emeği çok büyük. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gün yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladık" dedi. Emekli imam Süleyman Özer ise, "Ben emekli olduktan sonra bu köye yerleştim. Geleneksel köy hayrımızı ve yağmur duamızı yaptık İnsanlar değişik yerlerden buraya gelip kucaklaştı. Burada insanlar birbirlerini görüyorlar. Beraberce Kur'an okundu. Dualar yapıldı. Yemekler yendi. Çok güzel bir kültürümüz bu. İnsanların sıcak ilgisi, samimiyeti bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Burhaniye, Balıkesir, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Geleneksel Çiftçi Hayrı 2 Bin Kişiyi Bir Araya Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Talisca 3. rap albümünü yayınladı Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

14:21
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
14:01
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
20:41
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
20:20
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 15:10:00. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Geleneksel Çiftçi Hayrı 2 Bin Kişiyi Bir Araya Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.