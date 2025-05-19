Balıkesir'de Geleneksel Çiftçi Hayrı 2 Bin Kişiyi Bir Araya Getirdi

Balıkesir'de çiftçi hayrı 2 bin kişiyi buluşturdu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, geleneksel çiftçi hayırları devam ederken, kırsal Bahadınlı Mahallesi'nde düzenlenen hayır da yaklaşık 2 bin kişiyi buluşturdu. Mahalle camiinde namaz öncesi yağmur duası yapılırken, namaz sonrası da yöresel kıran çorbası ile etli pirinç pilavı ve ayran ikramı yapıldı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesi'nde geleneksel çiftçi hayrı için kazanlar kuruldu. Hazırlanan 25 kazan pilav ve 15 kazan çorba ayran ile birlikte konuklara ikram edildi. Bahadınlı'da muhtar Sezgin Gökdemir'in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar hayır için imece yaptı. Yemek servisini de mahallenin gençleri üstlendi. Hayra, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan yardımcısı Ayten Tuna ile yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Emeği geçenlere teşekkür eden emekli müdür İsmail Çokgider, "Hayırlar bir bahane. Önemli olan toplanmak bir araya gelmek. Kaymakamdan Belediye Başkanına kadar binlerce insan burada buluştu. Sohbetler yapıldı. Dualar edildi. Yemekler yendi. Neticede güzel bir şey oluyor. Bunun her sene tekrarlanmasını temenni ediyorum" dedi. Katılımcılara teşekkür eden Bahadınlı muhtarı Sezgin Gökdemir de, "Atalarımızdan dedelerimizden böyle aldık. Gelecek nesle de böyle bırakacağız. Bu gün geleneksel köy hayrımızı yaptık. Hayra gösterilen yoğun ilgi bizi memnun etti. Yaklaşık 40 kazan pilav ve çorba ikramımız oldu. Hayrımıza katılanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle köylü kadınlarımızın emeği çok büyük. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gün yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladık" dedi. Emekli imam Süleyman Özer ise, "Ben emekli olduktan sonra bu köye yerleştim. Geleneksel köy hayrımızı ve yağmur duamızı yaptık İnsanlar değişik yerlerden buraya gelip kucaklaştı. Burada insanlar birbirlerini görüyorlar. Beraberce Kur'an okundu. Dualar yapıldı. Yemekler yendi. Çok güzel bir kültürümüz bu. İnsanların sıcak ilgisi, samimiyeti bizi çok mutlu ediyor" dedi.