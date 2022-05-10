Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu - Son Dakika
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Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu

10.05.2022 11:34
Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan geleneksel köy hayırları yapılmaya başlandı.

Burhaniye ilçesinde, pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan geleneksel köy hayırları yapılmaya başlandı. Binlerce çiftçiyi buluşturan hayırlarda dualar yapılırken, hayırların birlik beraberliği artırdığı kaydedildi.

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan köy hayırları binlerce çiftçiyi bir araya getirdi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Karadere mahallesindeki köy hayrında bir araya gelen çiftçiler, camide hep birlikte dua yaparken, mahalle meydanında nohutlu pilav yedi. Köylü kadınların hazırladığı pilavlar gençler tarafından servis edilirken, yaklaşık 3 in kişi pilava kaşık salladı. Hayra katılanlara teşekkür eden Karadere Muhtarı Ramazan Koç, "Köyümüzde geleneksel hayrımızı pandemi yüzünden iki yıldan beri yapamıyorduk. Bu yıl gene yaptık. Katılımlar çok güzel. İki üç bin kişi vardı. Hayrımızı yaptık. Yağmur duası yaptık. Allah'a çok şükür hayrımızı yaptık. Katılanlara çok teşekkür ediyorum. Burhaniye Belediye Başkanına ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanına da teşekkür ediyorum" dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu da, "İki yıl aradan sonra hayırlar b aşladı. Pandemiden dolayı yapılamayan hayır ve böyle sosyal etkinlikle, pandeminin ortadan kalkması ile yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizler de günde en az iki defa kırsal mahallelerimizde tertiplenen ve özlemini duyduğumuz bu hayırları katılıyoruz. Ekibimizle arkadaşlarımızla beraber Karadere'deyiz. İnşallah, birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olan bu sosyal etkinliklerin ilelebet devam etmesini diliyoruz. Dualarımızı ettik. Allah, kabul etsin. Bu organizasyonu düzenleyen muhtarlarımıza ve ihtiyar heyetlerimize, yönetim kurulu adına ve halkımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Karadere hayrına Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AK Parti İlçe İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu
Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu
Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu
Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu
Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu
Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu

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Balıkesir, Burhaniye, Karadere, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu - Son Dakika


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