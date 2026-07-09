Balıkesir'de Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

09.07.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 30 çocuk sünnet oldu, dostluk ve mutluluk içinde etkinlikler gerçekleştirildi.

(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 30 çocuk sünnet olmanın sevincini yaşadı.

Asuva Park'ta düzenlenen programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, AK Parti ve MHP'li yöneticiler ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen şölende sünnet olan çocuklar ve aileleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Gün boyu süren programda çocuklar eğlenceli aktivitelerle vakit geçirirken, Mevlevi sema gösterisi de ilgi gördü. Şölen, hayır yemeği ikramıyla devam etti.

Programda konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, çocukların ve ailelerinin mutluluğunu paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kıymetli ailelerimizi desteklemek ve evlatlarımızın bu özel günlerindeki mutluluklarına ortak olmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı programda yer almaktan mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sünnet olan yavrularımıza sağlık, mutluluk ve hayırlı bir ömür diliyorum" dedi.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı da vakıf geleneğinin bugün de toplumun her kesimine dokunan hizmetlerle yaşatıldığını ifade ederek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yüzyıllardır süregelen yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz. Geleneksel Sünnet Şöleni ile evlatlarımızın en özel günlerinden birinde ailelerimizin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için en büyük kazançtır" diye konuştu.

Şölen, sünnet olan çocuklara bisiklet armağan edilmesi, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Balıkesir, Sünnet, Çocuk, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin basın toplantısına yoğun ilgi Gazeteciler tıka basa doldurdu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1’i hafif 2 yaralı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı
NATO Zirvesi’nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 13:57:00. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.