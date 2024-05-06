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Balıkesir'de Hıdırellez şenliği

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Hıdırellez Kutlama geleneği devam ediyor. Karınca Deresi kenarına gelen vatandaşlar dilekler tutup dereye taş atarken, dilekler yerine gelir mi gelmez mi kimse bilmiyor ama bu gelenek asırlardır devam ediyor.

Burhaniye'de Karınca deresi kenarına gelen vatandaşlar dilek tutup dereye taş attı. Herkesin bir dileği var, ancak dilekler yerine gelir mi gelmez mi kimse bilmiyor. Öğrenciler derslerinde başarı dilerken, ana babalarda ev araba ve iş diliyor.

Öğrencilerden Muhammet Enes Malkoç, "Bu gün dereye taş atmaya geldim. Derslerimizin iyi olmasını bekliyorum. Çok güzel oldu. Yani bu konuda herkesin gelmesini diliyorum. Ablalar teyzeler geliyordu ben de geldim" dedi.

Bilal Tonga da, "Derslerimde çok başarılıyım. Okula gidiyorum. Bu gün dilek tutmaya geldik. Taş atmaya geldik dereye" diye konuştu.

Ayça Akbaş ise, "Burhaniye de Hıdırellez günü. Diğer insanlar gibi bende dereye taş atıp dilek diledim. Okulumda derslerimde başarılı olmayı diliyorum" dedi.

Yetişkinlerden Yakup Kara da, "Yıllardan beri yaşatılan bir gelenek. Bizde işte geldik bugün burada dilek dilemeye. Hani bir ev yapacağız. Nasip olursa. Dileğimiz kabul olursa tabi. Ne bileyim herkes gibi bizde büyüklerimizden gördük. Aynı geleneği sürdürmeye devam ediyoruz bu şekilde" dedi.

Zeynep Kara ise, "Geldik buraya işte yöreselimizi yerine getirmek için. İnşallah olur. Herkesin dileği kabul olur. Hıdırellez gününde bizde ev dileyeceğiz. İnşallah, bizimki de kabul olur" diye konuştu.