Balıkesir'de Kanalizasyon Boruları Yenileniyor

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Balıkesir'de kanalizasyon seferberliği

Bakımsızlıktan kırılan borular için büyükşehir seferber oldu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, kanalizasyon çöküntüsü sebebiyle denizde oluştuğu iddia edilen kirliliğe karşı Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi alarma geçti. Burhaniye'nin kanalizasyon ağında yer alan yaklaşık 50 yıllık asbestli borular uzun yıllardır bakımsızlıktan işlevini yitirmesi sonucu kullanılmaz hale gelerek çöküntülere sebep oldu.

Bu çöküntüler sonucu yaşanan çevre kirliliğine, Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi anında müdahale ederek yarım asırdır yapılmayanı yaptı. Bir daha aynı sorunların yaşanmaması adına yaklaşık 50 yıllık boruların yenileri ile değiştirilmesi çalışmaları ivedilikle planlandı ve ekipler harekete geçti. Gece gündüz demeden çalışılarak yaklaşık 1 km uzunluğundaki hattın yenilenmesine başlandı. İki noktada yapılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaların, yaklaşık 3 gün içerisinde tamamlanarak sorunun çözüleceği kaydedildi. Öte yandan ekiplerin çalışma başlatması çevreci vatandaşları anlattı. Yoğun kokunun yaşandığını kaydeden Özge Bozyel, "Ne yazık ki birkaç gündür büyük bir koku var. Bütün insanlar rahatsız oluyor. Ama belediyemiz hakikaten ciddi çalışıyor. Çalışma başlattı. İnşallah .yakında halledecekler. Umarım güzel günler görürüz" dedi. Lokanta işletmecisi Özge Kuzu da, " Şimdi biz burada işletmeci olarak tam mekanımızın yanında,yani böyle bir şey olması hiç şık olmuyor. Müşterilerimiz azalmaya başladı bu yüzden. Umarım en kısa zamanda düzelir. Gerçekten tam da dibimizde olduğu için büyük sıkıntı çekiyoruz. Bu kokunun içinde yaşıyoruz resmen. Belediyemiz çalışma başlatmış. Umarım kısa zamanda düzelir. Gerçekten çok kütü bir durum bu. Buralara yakışan bir şey değil. İskele Adyar Burhaniye'nin en güzel yeri" diye konuştu.