Balıkesir, Zağnospaşa Cami'nde bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir, Zağnospaşa Cami'nde bayramlaştı

Balıkesir, Zağnospaşa Cami\'nde bayramlaştı
27.05.2026 08:28  Güncelleme: 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı sabahı Balıkesir il protokolü ve çok sayıda vatandaş, tarihi Zağnospaşa Cami'nde bayram namazı kıldı, ardından bayramlaştı.

Kurban Bayramı sabahı Balıkesir il protokolü ve çok sayıda vatandaş tarihi Zağnospaşa Cami'nde bayram namazı kıldı, ardından bayramlaştı.

Balıkesir Zağnospaşa Cami, Kurban Bayramı sabahı adeta doldu taştı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Milletvekilleri Mustafa Canbey, Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Murat Özer ve çok sayıda vatandaş beraber bayram namazı kıldı. Namazın ardından cami içinde vatandaşlar ile il protokolü bayramlaştı. Daha sonra cami bahçesinde yer alan Zağnospaşa Türbesi'ne giden protokol üyeleri Zağnos Paşa ruhuna dua etti. Kısa bir bayram değerlendirmesi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir'de, hemşehrilerimle birlikteyiz. Tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Sağlık, huzur, beraberlik içinde bir bayram diliyorum. Hafta içi Ankara'daydım. 3 gün oldu geldim, Balıkesir'deyim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Bayram Namazı, Kültür Sanat, Balıkesir, Yaşam, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir, Zağnospaşa Cami'nde bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor Ağabeyinin bir tahmini var 5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
Bybit kullanıcı varlıklarını dondurdu, lisanssız borsalara dikkat Bybit kullanıcı varlıklarını dondurdu, lisanssız borsalara dikkat
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 09:00:59. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir, Zağnospaşa Cami'nde bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.