Balıkesir'de Kurban Bayramı öncesi cadde trafiğine kapatılacak

Yerel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem vatandaşın rahatça alışveriş yapması hem de esnafın işlerinin hızlanması için Milli Kuvvetler Caddesi ve bağlantı yollarını 13-15 Haziran günleri arasında araç trafiğine kapatacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) tarafından alınan kararla yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem vatandaşın rahatça alışveriş yapması hem de esnafın işlerinin hızlanması için Milli Kuvvetler Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Yapılan uygulama çerçevesinde 13-15 Haziran günleri arasında saat 14.00'den başlayarak gece 01.30'a kadar, Eski Kuyumcular Mahallesi Milli Kuvvetler Caddesi'nin tamamı, Örücüler Caddesi'nin Orhan Pınar Sokak Kavşağı'ndan Yıldırım Caddesi'nin Yaymacılar Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım, Yaymacılar Caddesi'nin Paşasaray Sokak Kavşağı'na kadar olan kısım taşıt trafiğine kapatılacak. - BALIKESİR