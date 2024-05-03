Balıkesir'de kursiyerler korosunun konseri izleyenleri coşturdu - Son Dakika
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Balıkesir'de kursiyerler korosunun konseri izleyenleri coşturdu

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kurslar yoğun ilgi görürken, kursiyerlerin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu da 5.nci konserinde izleyenleri coşturdu. Reha Yurdakul Salonunda düzenlenen konseri yaklaşık 350 kişi izledi.

03.05.2024 17:47  Güncelleme: 17:51
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Balıkesir'de kursiyerler korosunun konseri izleyenleri coşturdu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kurslar yoğun ilgi görürken, kursiyerlerin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu da 5.nci konserinde izleyenleri coşturdu. Reha Yurdakul Salonunda düzenlenen konseri yaklaşık 350 kişi izledi.

Emekli müzik öğretmeni Zeki Selçuk'un şefliğini üstlendiği 30 kişilik koronun yurdun 7 bölgesinden seslendirdiği türküler yoğun ilgi gördü. Konseri Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Akmeşe ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile 350 müziksever izledi. İzleyiciler türkülere eşlik etti. Konseri izleyenler koro şefi ve koro üyelerine teşekkür ederken, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Turan Fırat Algül, çalışmaların 3 yıldan beri sürdüğünü anlatırken, 5'nci konseri verdiklerini söyledi. Koro üyelerine teşekkür eden Gürsel Vardar, " Halk Eğitim Müdürlüğümüzün bu tür kültür ve sanata yönelik çalışmalarını yürekten destekliyoruz. Kulaklarımızın pası siliniyor. Bu tür çalışmaların devamını diliyorum. Emeği geçen herkesi yürükten kutluyorum. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Başkan Yardımcı Ayten Tuna da, " Sanatçı arkadaşlarımız ve şef Zeki Selçuk'un bizlere dinlettiği bu güzel konser gerçekten kulaklarımızın pasını sildi. Burhaniye Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız, destecisiyiz. Belediye başkanımız sayın Ali Kemal Deveciler sanatçı dostlarımıza ve Burhaniyeli sanatseverlere selamlarını gönderdi. Ben belediye başkan yardımcısı olarak onun adına burada keyifle müzik dinliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada devamını diliyoruz" dedi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ise," 3 yıldır Türk Halk Müziği Korosu konseri düzenlemekteyiz. Konserimizin solistleri, müzisyenleri ve saz ekibi kursiyerlerimizden oluşmaktadır. .Emekli müzik öğretmeni Zeki Selçuk beyin yönetiminde 3 yıldır 5'nci konserimizi yapıyoruz. Artık senede iki konser yetmiyor. İnşallah, önümüzdeki dönemde diğer ilçelerde de konserlerimizi halkımızın beğenisine sunacağız. Sıcak olmasına rağmen salon doldu taştı. Dışarda kalanlarda vardı. Bu ilgi bizi memnun ediyor. Bizi yeni konserler için cesaretlendiriyor. Başka Zeki beye, daha sonra saz ekibine ve koromuza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de kursiyerler korosunun konseri izleyenleri coşturdu - Son Dakika

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