Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama: 11 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama: 11 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir\'de Mühimmat Fabrikasında Patlama: 11 Ölü, 7 Yaralı

Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Ahmet Akın olay yerinde çalışmaları takip ederken, yaralıların hızlıca hastaneye yetiştirilmesi için tüm imkanlar seferber edildi.

25.12.2024 15:16  Güncelleme: 15:20
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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde yer alan bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası ilk anda bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaşanan süreci yakından takip ediyor. "Yaralarımızı birlikte saracağız" diyerek yaşanan acı olay sonrası açıklamalarda bulunan Akın, belediyenin tüm imkanlarını seferber etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye 19 itfaiye aracı, 5 cenaze aracı, 65 kişilik itfaiye ekibi 2 su tankeri ve 2 iş makinesi ile müdahalede bulunuldu. Belediyenin ayrıca hizmet araçları, çadır, masa, sandalye teminleri ile bölgenin koordinasyonu sağlandı. Yakın Çözüm Ekipleri ise ailelerle birebir ilgilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ailelere yönelik psikolojik destek sunarken tüm ekiplerle sahada görev aldı.

"İlk andan itibarken bölgedeyiz"

Patlama sonrası bölgeye ilk ulaşanlardan biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın,"Balıkesir'imizin Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki mühimmat fabrikasında meydana gelen üzücü olay sonrası bölgedeki çalışmalarımız ilk andan beri devam ediyor. Olay anından itibaren büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve devlet kurumlarımızın personellerine teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Temennimiz bir daha böyle acı olaylar yaşanmaması yönünde. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Akın, "yaralılarım hastanede ziyaret etti

Başkan Ahmet Akın, Karesi'deki bir mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Akın, "Karesi'deki patlamada yaralanan hemşehrilerimizi ziyaret ederek kendilerine tüm Türkiye adına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Acımız da bir, sevincimiz de Yasımızı da beraber tutacak, yaralarımızı da beraber saracağız" diyerek yaralı olarak patlamadan kurtulan çalışanların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacağını söyledi.

Balıkesir iki acı olayla sarsıldı

Balıkesir'in Altıeylül'e bağlı Pamukçu Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde okul servis aracının TIR'la çarpışması sonucu Başkan Akın, 27'si öğrenci 29 yaralıyı hastanede ziyaret etti. 8 öğrencinin ağır yaralı olduğu kazayla ilgili açıklama yapan Akın, "Güne yine üzücü bir haberle başladık. Balıkesir Pamukçu'da bu sabah 27'si öğrenci, toplam 29 kişinin bulunduğu okul servis aracının bir TIR'la çarpışmasıyla gerçekleşen kaza sonucunda 8 öğrencimizin durumunun ağır olduğunu öğrendim. Yaralanan evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kötü bir haber almamayı temenni ediyorum" dedi. Yaralı öğrencilerin hastanelerde tedavileri sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ahmet Akın, Politika, 3-sayfa, Karesi, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama: 11 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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