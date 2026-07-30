Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale

Balıkesir\'de Orman Yangınına Müdahale
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Balıkesir'de yayılan orman yangınına 6 helikopter ve 900 personelle müdahale edildi. 53 kişi tahliye edildi.

(BALIKESİR) - Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gömeç ilçesinde başlayarak Ayvalık'a yayılan orman yangınına 6 helikopter, 5 uçak, 44 arazöz ve 900'ü aşkın personelle müdahale edildiğini bildirdi. Yaklaşık bin 250 hektarlık alanın yangından etkilenmiş olabileceğini belirten Ustaoğlu, 53 kişinin tedbir amacıyla tahliye edildiğini, yangında can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde etkili olan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Şahindere mevkisindeki yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını, Gömeç'te başlayarak Ayvalık'a yayılan ve 7 kırsal mahalleyi etkileyen yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Şahindere mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı, Allah'a şükürler olsun. Şu anda o bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün öğle saatlerinde Gömeç ilçemizin kırsalında Kumgedik Mahallemizde başlayan yangın, maalesef hava muhalefetinin etkisiyle yoğun rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayılarak Gömeç ve Ayvalık ilçelerimizde toplam yedi kırsal mahallede devam ediyor. Gömeç ilçemizin dört, Ayvalık ilçemizin ise üç mahalle kırsalında devam eden yangına dün meydana geldiği andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte teyakkuza geçerek müdahale başladı. Yangının başladığı andan itibaren 6 helikopter, 5 uçak ve toplam 900'ü aşkın personelimiz ve vatandaşlarımızın da katılımıyla beraber yoğun bir müdahalemiz oldu. Gece yarısı, özellikle Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerimizde vatandaşlarımızı tedbir amacıyla tahliye ettik. 53 vatandaşımızı KYK yurtlarına yerleştirdik. Allah'a şükür, mahallelerimizde herhangi bir zarar, ziyan herhangi bir can kaybı olmadı. Yangın, köyümüzün hemen kenarında durdurularak köyümüzün etki altına almasının önüne geçilmiş oldu. Şu an itibarıyla devam eden yangına hava ve kara unsurlarımızla müdahalemiz devam ediyor. 6 helikopter, 5 uçak, 44 arazöz, su ikmal ve itfaiye araçları ile köylerimizde vatandaşlarımızın elinde bulunan su tankerlerinin de katkılarıyla müdahale devam ediyor."

"RÜZGAR ETKİSİNİ AZALTIRSA KONTROL ALTINA ALMA İHTİMALİMİZ DAHA YÜKSEK OLUR"

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, yangının geniş bir alana yayıldığına işaret ederek, "Tahmini olarak içerisinde yer yer yanmamış alanlar olduğunu varsayıyoruz ama bin 250 hektar civarında bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Net rakamları yangın kontrol altına alındıktan sonra paylaşırız. Burada sevindirici olan herhangi bir can kaybının olmaması. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahadayız. Genel Başkan Yardımcımız ve Milletvekilimiz Belgin Hanımla beraberiz. Aynı şekilde AFAD'mız, UMKE ekiplerimiz sahada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü elamanlarımız burada. Yangın kontrol altına alındıktan sonra varsa zarar ve ziyan hepsinin tespitini yapacağız. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderme noktasınsa el birliğiyle güzel bir koordinasyon içerisinde gayret gösteriyoruz. İnşallah bugün gerek havadan gerek karadan arkadaşlarımızın yoğun çaba ve gayretiyle yapmış olduğu müdahalelerle umarım inşallah yangını kontrol altına alırız diyelim. Tabii ki bizi burada en fazla tehdit eden rüzgar. Nem oranı biraz yüksek bu bizim için inşallah avantaj teşkil eder diye düşünüyoruz. Diğer yandan biraz da rüzgar etkisini azaltırsa inşallah umuyoruz ki kontrol altına alma ihtimalimiz biraz daha yüksek olur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

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