Balıkesir'de Pamukçu Ovası'na alternatif su kaynağı oluşturuldu - Son Dakika
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Balıkesir'de Pamukçu Ovası'na alternatif su kaynağı oluşturuldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Pamukçu'ya verdiği sözü tutarak tarımsal sulama mağduriyetini giderdi. Arıtma tesislerinden çıkan yıkama suyu sulama kanallarına verilmek üzere boru hattı çekildi.

21.06.2024 12:47
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Pamukçu'ya verdiği sözü tuttu. İkizcetepeler Barajı'nın 2024 yılı sulama sezonunda tarımsal sulama amaçlı açılmaması kararı sonucunda susuz kalan Pamukçu Ovası için alternatif su kaynağı oluşturdu. Arıtma tesislerinden çıkan yıkama suyunun sulama kanallarına verilmesi amacıyla boru hattı çekildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim döneminde Altıeylül ilçesi kırsal Pamukçu Mahallesi'ne verdiği sözü tuttu ve tarımsal sulama mağduriyetini ortadan kaldırdı. Yağışların az olması sebebiyle İkizcetepeler Barajı'nın 2024 yılı sulama sezonunda tarımsal sulama amaçlı açılmaması kararı sonucunda Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla Pamukçu Ovası için alternatif su kaynağı oluşturan Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) çalışmalarını bayram boyunca sürdürerek kısa zamanda tamamladı.

Pamukçuluların yüzü güldü

Kurban Bayramı'nın ilk günü de Pamukçu'yu ziyaret ederek, bu sorunu hızlı bir şekilde halledeceklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın'ın söz verdiği gibi bayramın hemen ertesi gününe kadar çalışmalar tamamlandı, suyun gelmesiyle Pamukçuluların yüzü güldü. Arıtma tesislerinden çıkan yıkama suyunun sulama kanallarına verilmesi için BASKİ ekipleri tarafından 400 milimetre çapında bin 700 metre hat çekildi ve çiftçilerin kullanımı için saniyede 100 litre su kaynağı oluşturuldu.

Kaynak: ANKA

Ahmet Akın, Balıkesir, Pamukçu, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Pamukçu Ovası'na alternatif su kaynağı oluşturuldu - Son Dakika

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