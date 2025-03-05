Balıkesir'de Ramazan İftarı: Dayanışma ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Balıkesir'de Ramazan İftarı: Dayanışma ve Beraberlik Vurgusu

Balıkesir\'de Ramazan İftarı: Dayanışma ve Beraberlik Vurgusu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan ayı dolayısıyla Kepsut'ta iftar yemeği düzenledi. Etkinlik, topluluk içinde dayanışma ve paylaşmanın önemini vurguladı.

05.03.2025 09:51  Güncelleme: 09:53
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan ayı dolayısıyla Kepsut'ta bir iftar yemeği düzenledi. Programa, yerel halkın yanı sıra çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları üyeleri de katıldı.

İftar yemeği, topluluk içinde dayanışma ve paylaşmanın önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi. Başkan Akın, burada yaptığı konuşmada Ramazan ayının, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine vesile olduğunu belirtti.

Yemekte, Ramazan'ın ruhuna uygun olarak çeşitli yemekler servis edilirken, katılımcılara sıcak bir atmosfer sunuldu. Ahmet Akın, iftar programının ardından halkla sohbet ederek, onların taleplerini dinledi. Kepsut'taki bu etkinlik, hem bölge halkıyla buluşma fırsatı sundu hem de toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağladı. Akın, iftar programlarının devam edeceğini ve her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı. Bu tür organizasyonların, Ramazan ayının manevi atmosferini desteklemek ve insanları bir araya getirmek açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan Akın, etkinliğin başarılı geçtiğini belirtti.

Etkinliğe katılan halk, yapılan yemeğin yanı sıra gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını vurguladı. Ramazan ayının bereketinin bir araya gelinmesiyle daha anlamlı hale geldiği ifade edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu tür sosyal etkinliklerle birlikte yerel halkın ihtiyaçlarına yönelik projeleri de sürdüreceklerini duyurdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Ramazan İftarı: Dayanışma ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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