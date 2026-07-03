BASKİ'de 1-10 metreküp suya yüzde 20 indirim kabul edildi - Son Dakika
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BASKİ'de 1-10 metreküp suya yüzde 20 indirim kabul edildi

03.07.2026 20:52  Güncelleme: 22:10
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Balıkesir'de BASKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 1-10 metreküp su tüketimini kapsayan yüzde 20 indirim kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Düzenleme yürürlüğe girerken, AK Partili meclis üyeleri indirime destek vermedi.

(BALIKESİR) - Balıkesir'de BASKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 1-10 metreküp su tüketimini kapsayan yüzde 20 indirim kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Düzenleme yürürlüğe girerken, AK Partili meclis üyeleri indirime destek vermedi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Haziran ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşimi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın idaresinde gerçekleştirildi. Birleşimde birinci kademe su kullanımına yüzde 20 indirim yapılması görüşüldü.

AK Partili üyelerin destek vermediği indirim birleşimde, karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Birleşimde BASKİ'nin çalışmaları ve su indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir'imizin dört bir yanında su kaynakları bulduk, yatırımlar yaptık. Yine de ne olursa olsun su kaynakları sonsuz değildir. Bu nedenle hem az kullanımı teşvik etmek hem de dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak için indirimi 1-10 metreküp arasında tutmak bir zorunluluk. Villanın havuzunu dolduranla, 3-5 metreküp su kullanan mütevazi vatandaşımıza aynı tarife uygulanamaz. Bu mümkün mü? Burada bir adaletsizlik vardı. Bu adaletsizlik bitiyor. Engelli vatandaşlarımız, şehit yakını, gazi ailelerimiz, öğrencilerimize ve sosyal yardım alan hemşehrilerimize Büyükşehir desteğimiz yine devam edeceği gibi bu indirimden de faydalanacaklardır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel BASKİ'de 1-10 metreküp suya yüzde 20 indirim kabul edildi - Son Dakika

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