Balıkesir'de yaklaşık bin kişi Gazze için yürüdü, İsrail'e lanet sloganları attı - Son Dakika
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Balıkesir'de yaklaşık bin kişi Gazze için yürüdü, İsrail'e lanet sloganları attı

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Balıkesir\'de yaklaşık bin kişi Gazze için yürüdü, İsrail\'e lanet sloganları attı
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Balıkesir'de 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde düzenlenen Gazze ve Kudüs Yürüyüşü'nde bin kişi Zağnos Paşa Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte İsrail'e lanet sloganları atılırken platform adına konuşan Mustafa Selvi, garantör ülkelerden sözlerin yerine getirilmesini ve boykot istedi.

Balıkesir'de, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümü dolayısıyla Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından "Gazze ve Kudüs Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Şeyh Lütfullah Camii önünde toplanan yaklaşık bin kişilik bir grup ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Milli Kuvvutler Caddesi üzerinden Zağnos Paşa Meydanına yürüdü. Yürüyüşte İsrail'e lanet sloganları atıldı.

Zağnos Paşa Meydanındaki program ise Kuran tilaveti ile başladı. Burada Balıkesir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Selvi, Gazze konusunda garantör ülkelerin kınama açıklamaları yerine verilen sözlerin yerine getirilmesini ve toplumsal boykotların gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Selvi özetle şunları dile getirdi: "Üç yılın sonunda dünya düzeninin sahtekarlığını, yazılı sözleşmelerin aldatıcılığını imkan mümkün olmayacak şekilde ortaya çıkardılar. Onlar üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Lakin onları yalnız bırakan ümmet üzerlerine düşeni yeterince yapmadı, vaziyet üretti, üretmeye devam ediyor. Sözde ateşkes anlaşması yapıldı, bir sürü ülke bu anlaşmanın uygulanması hususunda şahitlikte bulundu, garantör oldu. Ama bütün dünyanın gözü önünde zalim İsrail'in saldırıları ve zulümleri devam ediyor. Savaşın ahlakını, direnmenin yöntemini gösteren kardeşlerimiz tüm insanlığa sözde durmanın, sabretmenin, yerinde getirmenin örneğini de öğrettiler. Ama tüm insanlığın şahit olduğu yokluk, yoksulluk, susuzluk, imkansızlık içinde oldukları bilinip dururken her şeyi onlardan beklemek hangi insanlığa hangi vicdana sığar? Devletler bazında tüm garantör ülkelerden ve garantörler arasında olan ülkemizden "en şiddetli şekilde" kınamalar değil verilen sözlerin yerine getirilmesini, toplumumuz bazında boykotun hep devam etmesi, dualarımızda hiç unutmamamız ve duyarlılığımızın hiç bitmemesi beklentimizdir. Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz her şey bittiğinde dostları olan bizlerin sessizliğini hatırlamasınlar. Filistin özgür olana dek gündemimizden hiç düşmesin, düşürmeyelim." dedi.

Gazze için düzenlenen program okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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