Balıkesir\'de Yangın Hasar Tespiti Başladı

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen yangının ardından tarımsal alanlardaki zararın belirlenmesi amacıyla hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yangından zarar gören üreticilerden Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmaları istendi.

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, yangından etkilenen tarımsal alanlarda incelemelerini sürdürüyor. Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süreci de başlatıldı.

Yetkililer, tarımsal arazilerinde hasar bulunan vatandaşların en kısa sürede Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne resmi başvuruda bulunması gerektiğini bildirdi. Başvuruda bulunmayan üreticilerin zararlarının kayıt altına alınamayabileceği belirtildi.

Hasar tespit çalışmalarının Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gömeç Kaymakamlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.