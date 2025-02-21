Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Yangını: 34 Yolcu Salim Kurtarıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Yangını: 34 Yolcu Salim Kurtarıldı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü sabaha karşı yandı. Otobüs şoförü, yangın sırasında 34 yolcuyu başarılı bir şekilde tahliye etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine anında müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Neyse ki, yolculardan kimse yaralanmadı.

21.02.2025 17:51
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Balıkesir'de içinde 34 yolcu otobüs olan sabaha karşı yandı

Otobüste bulunan 34 yolcunun burnu bile kanamadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde sabaha karşı otoyolda meydana gelen seyir halindeki yolcu otobüsü yangınına itfaiye ve sağlık ekipleri anında müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldılar. Otobüs şoförü yangın çıkınca otobüsü yol kenarına çekerek, 34 yolcuyu tahliye etti.

Olay Sabaha karşı 112 Acil aramaya gelen ihbar üzerine Savaştepe Soma arası İstanbul - İzmir Otoyolu üzerinde çıkan otobüs yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe Grup Amirliği personeli ve 112 Sağlık ekipleri müdahale etti. Otobüs şoförü yangın çıkınca otobüsü yol kenarına çekerek, 34 yolcuyu tahliye etti. Yangın söndürüldükten sonra otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü. Otobüste bulunan 34 yolcuda sağlık ekiplerince yapılan kontrolde herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı. Otobüs yangını ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Yangını: 34 Yolcu Salim Kurtarıldı - Son Dakika

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