Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Yangını: 34 Yolcu Salim Kurtarıldı

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Balıkesir'de içinde 34 yolcu otobüs olan sabaha karşı yandı

Otobüste bulunan 34 yolcunun burnu bile kanamadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde sabaha karşı otoyolda meydana gelen seyir halindeki yolcu otobüsü yangınına itfaiye ve sağlık ekipleri anında müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldılar. Otobüs şoförü yangın çıkınca otobüsü yol kenarına çekerek, 34 yolcuyu tahliye etti.

Olay Sabaha karşı 112 Acil aramaya gelen ihbar üzerine Savaştepe Soma arası İstanbul - İzmir Otoyolu üzerinde çıkan otobüs yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe Grup Amirliği personeli ve 112 Sağlık ekipleri müdahale etti. Otobüs şoförü yangın çıkınca otobüsü yol kenarına çekerek, 34 yolcuyu tahliye etti. Yangın söndürüldükten sonra otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü. Otobüste bulunan 34 yolcuda sağlık ekiplerince yapılan kontrolde herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı. Otobüs yangını ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.