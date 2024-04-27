Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği Kuruldu - Son Dakika
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Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği Kuruldu

Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği Kuruldu

Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği (BALEMDER) kuruluşunu gerçekleştirerek faaliyetlerine başladığını duyurdu. Dernek, bütün emekli emniyet mensuplarını bir araya getirerek dayanışma ve birlik beraberlik sağlamayı hedefliyor. İlk ziyaretlerini Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'e gerçekleştirdiler.

27.04.2024 16:37
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Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği (BALEMDER) kuruluşunu gerçekleştirerek faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği Başkanı Metin Yılmaz, Balıkesir Merkez ve İlçelerinde 2500 yakın emekli emniyet mensubunun yaşadığını, amaçlarının bütün emekli emniyet mensuplarını Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği çatısı altında toplayarak iyi ve kötü günde, sağlıkta, cenazede birbirinden haberdar olan, dayanışma içerisinde birlik ve beraberliği güçlendirecek faaliyetlerde bulunmak olduğunu, içinde yaşadığımız topluma katkılar sağlayarak sorunlara çözüm üreten bir sivil toplum örgütü olmak istediklerini ve sonuç olarak meslek mensuplarının teveccüh göstererek yoğun bir şekilde katılım sağladığını ifade etti.

Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği yönetimi ilk ziyaretlerini ise, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'i makamında ziyaret etmek oldu.

Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği başkanı Metin Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'i ziyaret ederek yeni kurulan dernek faaliyetleri hakkında da bilgiler aktardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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