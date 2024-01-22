 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir Gömeç Belediyesi Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Yerleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Gömeç Belediyesi Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Yerleştiriyor

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi, sokaklarda yaşayan kedilerin daha korunaklı yaşayabilmesi için kedi evlerini mahallelere yerleştiriyor. İlk aşamada 10 adet kedi evi belirlenen bölgelere yerleştirildi ve çalışmalar devam edecek.

Balıkesir Gömeç Belediyesi Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Yerleştiriyor
22.01.2024 - 18:53,  Güncelleme: 18:56
Abone Ol

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi, bu soğuk kış günlerinde sokaklarda ki kedilerin daha korunaklı yaşayacağı kedi evlerini mahallelere yerleştiriyor

İlk aşama olarak 10 adet kedi evi, belirlenen bölgelere ekipler tarafından yerleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam "Güzel Gömeç' imizin sokaklarında yaşayan patili dostlarımız sahipsiz değil. Sokaklarda yaşayan dostlarımıza sahip çıkmak adına projelendirdiğimiz kedi evlerini, belirlenen noktalara ekiplerimizle birlikte yerleştirdik. Bu projemiz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Ekiplerimiz imalatlara devam ediyor ve her geçen gün kedi evlerine yenilerini ekleyeceğiz. Patili dostlarımızın beslenmesi konusunda da Gömeç Belediyesi olarak gerekeni yapıyor; hayvan sever vatandaşlarımızla da el ele vererek sokakta ki dostlarımıza bir gün değil, her gün sahip çıkağız. Ekiplerimiz yerleştirdiği kedi evlerinin rutin kontrollerini düzenli bir şekilde yaparak mama ve su takviyesini sağlayacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet İrem Himam, Balıkesir, kedi, Hayvan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Gömeç Belediyesi Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Yerleştiriyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:39:04. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Gömeç Belediyesi Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Yerleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement