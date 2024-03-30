Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin Çallı Kırsal Mahallesi'nde 17 seçmen sandık başına gidecek.
1960'lı yıllarda 40 haneli bir köy iken su sıkıntısı nedeniyle 5 haneye düşen Burhaniye'nin Çallı Kırsal Mahallesi'nde Pazar günü kurulacak sandıkta 17 seçmen oy kullanacak. 17 seçmenin kayıt olduğu kırsal mahallede kardeş olan 2 muhtar adayı seçim yarışına girecek.
Köy sakini Serhan Köşgeroğlu "Bu köyün suyu kesildiği için 60'lı yıllardan sonra terk edilmiş. Bundan dolayı köyde yaşayan kalmamış. 17 tane sadece hayvancılıkla geçinen seçmenimiz var burada. İki tane muhtar adayımız var. Güzel bir köy. Bu köy zamanla su geldiği için yaşayan insan alacak, sonra da güzelleşecek."dedi.
Çallı Mahalle Muhtarı Hüseyin Özen "Köyümüzde hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. 17 seçmenimiz var. Yarın demokrasi yarışı olacak. Köyün büyük kısma büyük şehirlere ve Balıkesir'e göç etmiş. Biz de köyümüze sahip çıkıyoruz."dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 17 seçmen sandık başına gidecek - Son Dakika
Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bülbül, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdikleri görüşmelerin, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Gazi Teknopark öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma projeleri, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü dünya sahnesinde göstermek için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke’de 4 yeni projenin temelini attı. Başkan Seçer, “Bizim işimiz rant değil, bizim işimiz halk. Biz kamu görevi yapıyoruz” dedi.
Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi muhtar adayı Emrah Gündoğdu, rakiplerinin yere düşen afişlerini kaldırıp bantlayarak takdir topladı. Ayrıca Ramazan ayında çocuklara sürpriz yaparak gönülleri mest etti.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar sofrasında Merkezefendi Belediye Başkanı Adayı Ekrem Başer'le birlikte vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı Güngör, 'Ekrem Başer, sorunları çözer' dedi.
31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de yapılan anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmaya göre; Adana'da AK Parti kıl payı ipi göğüslerken Diyarbakır, Van ve Mardin'de DEM Parti rakiplerine fark atıyor.
Bursa'da bir muhtar adayı seçim vaadi olarak verdiği sözü yerine getirmek için yaşadığı köydeki tüm evleri kendi imkanlarıyla boyuyor.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi dünya şehri Aliağa hedefi ile hazırlanan projelerini kamuoyuyla paylaştı.
Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yapılan açılış ve temel atma törenlerinde konuşarak, Antalya'nın daha iyi hizmeti hak ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan okullarla ikili eğitime son verildiğini ve Antalya'nın altın çağını başlatmak istediklerini söyledi. Ayrıca, yerel seçimlerde Antalya'nın daha iyi bir yönetimi hak ettiğini vurguladı.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, belediye projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 11 gün kaldı. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise siyasi partilerin veya adayların lehinde veya aleyhinde yayın yapılması ve dağıtılması yasak olacak. Ayrıca oy verme günü her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı kalacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak.
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde GAGİAD'ın kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve Gazi şehrimiz için yapılacak iş birlikleri görüşüldü.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?