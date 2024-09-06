Balıkesir'in Kurtuluşu Törenleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Balıkesir'in Kurtuluşu Törenleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Balıkesir\'in Kurtuluşu Törenleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Balıkesir'in Kurtuluşu törenleri renkli görüntülere sahne oldu. Keçi kılından bıyık yapan, koyun postu giyen, yağlı baca kurumu ile kendilerini siyaha boyayarak düşman askerine korku salan 'tülütabaklar' kutlamaların ilgi odağı oldu.

06.09.2024 12:47  Güncelleme: 12:51
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Balıkesir'in Kurtuluşu törenleri renkli görüntülere sahne oldu. Keçi kılından bıyık yapan, koyun postu giyen, yağlı baca kurumu ile kendilerini siyaha boyayarak düşman askerine korku salan 'tülütabaklar' kutlamaların ilgi odağı oldu. Resmi geçit öncesinde tülütabaklarla özel harekat askerleri ve kamuflajlı komandoların yan yana gelmesi ise 'bu kan aynı kan' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Milli Mücadele yıllarında ilk direniş ateşinin yakıldığı Balıkesir'de kurtuluş coşkusu yaşandı. Düşmana direnen Balıkesir'de Yunan askerlerini korkutmaları ile bilinen tülütabaklar, bir nevi psikolojik harbin en güzel örneklerinden birini sergilerken, bugün 6 Eylül törenlerinde de resmi geçit törenlerinde yer aldı. Kuvayi Milliye Meydanı'nda gerçekleşen törenlere Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman ile il protokolü katıldı. Resmi geçidin ardından tören alanına gelen tülütabaklar, davul ve zurna eşliğinde göbek attı. Keçi kılından bıyıkları, koyun postundan kıyafetleri, baca kurumu ile siyaha boyadıkları vücutları ve inek kafasından yaptıkları asaları ile ilgi odağı olan tülütabaklar, vatandaşları korkutma ve boyama geleneğini de sürdürdü.

Törenlerin ardından konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm hemşehrilerinin kurtuluş gününü kutladı.

Tülütabaklar kimdir?

Tülütabaklar, keçi ya da koyun postu, baca kurumu, atkuyruğu, çan ve değnekle korkutucu bir görünüme kavuşan debbağlar, yani tabak ve deri işçileridir. Başlarında "Tülükadı" adı verilen liderlerinin rehberliğinde Yunan askerlerine karşı korku salan silahsız kahramanlardır. İşgal yıllarında korkutucu kılığa giren tülütabakların, Yunan askerlerinin çadırlarının arasında dolaştığı ve korkutucu halleri ile düşmanı kaçırdığı iddia edilir. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'in Kurtuluşu Törenleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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