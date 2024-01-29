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Balıkesir Ormanlarına Yeni Araçlar Eklendi

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, araç filosuna 9 yeni araç ekleyerek ormanları daha güvenli hale getirdi. Yeni araçlar, orman yangınlarına karşı daha güçlü bir mücadele imkanı sağlayacak.

Balıkesir Ormanlarına Yeni Araçlar Eklendi
29.01.2024 - 23:35,  Güncelleme: 23:48
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Balıkesir ormanları yeni araçlarla daha güvende

BALIKESİR - Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü araç filosuna kattığı 9 yeni araç ile Balıkesir ormanları daha güvenli olacak.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir ormanlarına hizmet etmesi için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü araç filosuna 6 adet hizmet vasıtası, 1 adet 50 tonluk treyler, 1 adet ekskavatör, 1 adet mini ekskavatör olmak üzere 9 yeni araç teslim edildi. Balıkesir'de yaşanacak orman yangınları konusunda daha güçlü olduklarını ifade eden Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, "Araç filomuza yeni 9 araç ekledik. Bunlardan 6 tanesi hizmet aracı diğer 3 aracımız ise bizlere orman yangınları başta olmak üzere her konuda destek verecek. Balıkesir Ormanlarının korunması ve yeşil doğanın genişletilmesi adına büyük bir hizmet verecekler. Yenilen filolarımız ile Balıkesir'e daha iyi hizmet vereceğiz. Bu anlamda bizlere destek veren Orman Genel Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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