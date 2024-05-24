Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Ayvalık\'ta Muhtarlarla Buluştu

Yerel

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu mahalle muhtarları ile bir araya geldiği programlarına Ayvalık İlçesiyle devam etti.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tümg. Nurettin Alkan, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Yb. Emrah Kadir Çakır, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kurumların bölge ve il müdürleri, muhtarlar ve ilgililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman yapılan ve planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Toplantıda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de ilçede muhtarlar ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi. Toplantıda emniyet ve jandarma tarafından ilçede yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Vali İsmail Ustaoğlu; muhtarların kamu kurumlarının mahallelerde gören gözü olduğunu belirtti. Mahallelerin huzur ve güveni için emniyetle, jandarmayla ve diğer tüm birimlerle yapacakları işbirliğinin önemine vurgu yapan Ustaoğlu, "Seçildiğiniz günden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarımızın birer temsilcisi olduğunuz bilinci ile görev yapmanızı önemsiyoruz. Muhtarlarımızın sorumluluk alanlarındaki mahallenin her türlü sıkıntısından haberdar olmasını ve bizleri haberdar etmesini istiyoruz. Emniyet ve asayişin sağlanmasında ilgili kurumlarla istişare halinde olmanız çok önemli. Telefon dolandırıcılığına karşı özellikle yaşlı vatandaşların uyarılması konusunda sizlerden destek bekliyoruz. Vatandaşların gerekirse tek tek ziyaret edilerek bu dolandırıcılık yöntemini anlatılmanızı ve gerekli uyarıları yapılmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Ayvalık ilçesinin önemli bir turizm merkezi olduğunu hatırlatan Vali İsmail Ustaoğlu yaz mevsimi ile birlikte körfez bölgesine nüfusunda önemli bir artış olacağını ifade eden Vali Ustaoğlu, gelen misafirlerin huzur ve güven içerisinde tatil yapmaları için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi. Emniyet, asayiş, trafik düzeni gibi her tür konuda hassas davranarak misafirlerin bölgeden mutlu bir şekilde ayrılması gerektiğini söyledi.

Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele noktasında çok başarılı operasyonlar yapıldığını kaydeden Vali Ustaoğlu zehir tacirlerinin hareket alanı kalmadığını belirtti. Ustaoğlu, "En önemli gündem maddemiz olan uyuşturucuyla mücadelede muhtarlarımızın desteği başarının büyük bir parçasıdır. Sizlerin duyarlılığı ve hızlı iletişimi sayesinde başarılı sonuçlar almaya da devam edeceğiz. Ailelerimizin bu konudaki hassasiyetinin de en yüksek seviyede olması gerekiyor. Aileler çocuklarının her türlü değişikliğini yakından takip etmeli ve bu bataklığa daha düşmeden engel olmalıdır." şeklinde ifade etti.

Yine yaz mevsiminde orman yangını riskinin arttığını da hatırlatan Ustaoğlu, orman yangınlarının önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi. Alınan kararların muhtarlar tarafından yakından takibiyle sahada uygulanmasını ve vatandaşlara uyarılarda bulunmalarını istedi. Vali Ustaoğlu, muhtarlardan ayrıca mahallelerinde yardıma muhtaç vatandaşların tespit edilip Kaymakamlığı bilgilendirmelerini de dile getirdi.

Görevlerine yeni seçilen muhtarlara hayırlı olması temenni eden Vali Ustaoğlu, devam eden muhtarlara da çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR