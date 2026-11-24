Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla beraberinde Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse ve İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ile birlikte emekli öğretmenler Zeki Ertunç ve Perihan Ertunç'u ziyaret etti.

Yıllarını eğitime ve geleceğin nesillerini yetiştirmeye adayan emekli öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ustaoğlu, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak kendileriyle bir süre sohbet etti. Çiğdem Batubey İlkokulunda uzun yıllar sınıf öğretmenliği yaparak çok sayıda öğrencinin hayatına dokunan 78 yaşındaki Zeki Ertunç ve 77 yaşındaki Perihan Ertunç, eğitim camiasına sundukları katkılarla takdir topladı.

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, nesillerin geleceğine yön veren kutsal bir görev olduğunu vurgulayan ziyaret, yıllarını eğitime adamış öğretmenlere duyulan vefanın anlamlı bir örneği oldu. Vali Ustaoğlu, emekli öğretmenlere emekleri ve yetiştirdikleri nesiller için teşekkür ederek sağlık ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulundu.