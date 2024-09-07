Balıkesir'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Balıkesir'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir\'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Başkentteki Balıkesirliler Derneği, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü Anıtkabir ve Hacı Bayram Cami'nde düzenledikleri etkinliklerle kutladı. Dernek üyeleri, Anıtkabir'de saygı duruşu yaptı, bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı. Ardından, Hacı Bayram Cami'nde şehitler için mevlüt okundu. Başkan Hasan Derneli, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu özel günde, bağımsızlığın bedelini hatırladıklarını ifade etti.

07.09.2024 13:51
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Başkentteki Balıkesirliler Derneği; Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü Anıtkabir ve Hacı Bayram Cami'nde düzenledikleri coşkulu etkinliklerle kutladı.

İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunan dernek üyeleri daha sonra için Balıkesir'in kurtuluşuna giden yolda, Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin önemini bir kez daha derinden hissederek, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Şehitlere dualarla minnet Hacı Bayram Camii'nde Mevlüt

Aynı günün öğleden sonrasında ise Kurtuluş Savaşı'nda Balıkesir'in düşmandan kurtulması için canlarını feda eden aziz şehitler ve ebediyete intikal eden Kuvayı Milliye kahramanları için Ankara'nın manevi kalbi Hacı Bayram Veli Camii'nde mevlüt okutuldu.

Başkentteki Balıkesirliler Derneği Başkanı Hasan Derneli, gazetecilere yaptığı açıklamada, camide okunan dualar ve hatimlerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizin ruhları şad etiklerini belirterek, "Bu özel günde, millet olarak bağımsızlığımızın bedelini bir kez daha hatırlayarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Balıkesir'in kahramanlık destanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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