Balıkesirspor'a Özel Kahvaltı Organizasyonu - Son Dakika
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Yerel

Balıkesirspor'a Özel Kahvaltı Organizasyonu

Balıkesirspor'un yöneticileri, oyuncuları ve aileleri için Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli tarafından düzenlenen özel kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başkan Şehirli, takımın önemine değinerek, desteğinin devam edeceğini belirtti.

19.09.2024 16:01
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Bu sezon maçlara başlayan Balıkesirspor'un yöneticileri, oyuncuları ve aileleri için Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli tarafından özel bir kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Başkan Şehirli: "Sizlerle olmak büyük keyif"

Kahvaltıda konuşan Şehirli, "Sizlerle birlikte olmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, Balıkesirspor arması bizim için önemli; onun içindeki o armayı taşıyanlar daha da önemli. Uşak maçında inanın, biz deplasmanda o gol sevincine kalkamadık ama yine de başkanlarla bir kalkıp heyecanla pantolonları düzelttik. Bu heyecanı her zaman yaşamak istiyoruz. Altıeylül Belediyesi olarak, bizden size kapımız her zaman açık, yüreğimiz her zaman açıktır. Sizlerle gurur duyuyoruz ve sonunda çok büyük heyecanlar daha yaşayacağımızı biliyoruz. Buraya kadar yaptıklarınıza teşekkürler, bundan sonraki maçlarınızda da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Başkan Abdullah Bekki: "Desteğiniz bizim için çok değerli"

Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki ise, "Balıkesirspor Genel Kurulumuzu 4 Haziran'da yaptık. O günden bugüne yaklaşık 4,5 ay geçti. Bu süreçte takımımızın en başından bugüne kadar Altıeylül Belediye Başkanımız Sayın Hakan Şehirli'nin takımımıza desteği gerçekten bizi çok memnun edici bir seviyede. Bugün de bizi misafir etti; bütün takım hep birlikte kahvaltı yaptık. Bu etkinlikler, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek için çok önemli. Daha önce de başkanımız bizi misafir etmişti; bu etkinlik, kendisinin düzenlediği ikinci buluşma oldu. Hep beraber olmaktan gerçekten son derece mutluyum. Emeği geçen herkese, Altıeylül Belediyesi çalışanlarına, başkan yardımcılarımıza ve en başta Hakan Başkan'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Balıkesirspor Takım Kaptanından Teşekkür!"

Balıkesirspor takım kaptanı Volkan Altınsoy'da duygularını paylaşarak, "Bugün bizi burada ağırlayan Altıeylül Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Uşak maçında da gelip bizlere destek verdi, yanımızda oldu. Onun desteği bize güç veriyor. Bugün de bütün takımı ve aileleri burada ağırlayarak bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Bundan sonraki süreçte de belediye başkanımızı takımın yanında görmek istiyoruz. Tekrar takım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bu özel etkinlik, Balıkesirspor'un güçlü bir takım ruhu oluşturmasına katkı sağlarken, Altıeylül Belediyesi'nin desteği ile gelecekteki maçlar için de moral kaynağı oldu. Balıkesirspor'un taraftarları, takımın başarısı için yapılan bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, yönetimin ve belediyenin birlikteliğinden memnun olduklarını ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesirspor'a Özel Kahvaltı Organizasyonu - Son Dakika

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