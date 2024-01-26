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Balkan Panorama Film Festivali Ödül Töreniyle Son Buldu - Son Dakika
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Balkan Panorama Film Festivali Ödül Töreniyle Son Buldu

Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Festivalde 12 dalda ödül verildi.

Balkan Panorama Film Festivali Ödül Töreniyle Son Buldu
26.01.2024 - 13:29,  Güncelleme: 14:02
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Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle dokuzuncu kez düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali, ödül töreni ile sona erdi.

Karşıyaka Belediyesi, dokuzuncu kez düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali'ne ev sahipliği yaptı. 19-25 Ocak arasında gerçekleştirilen festivalde, 5 ayrı merkezde yapılan 200 gösterimde 150'den fazla film izleyiciler ile buluşturuldu. Suat Taşer Sanat Merkezi, Çarşı Kültür Merkezi, Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi ve İzmir Sanat'ta yapılan gösterimler, sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Açılış gecesi gibi kapanış ve ödül töreni de Türk ve Balkan sinemasının duayenlerinin katılımıyla yapıldı.

Ödül töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanvekili Şevket Balla, "Sanatın birleştirici, umut verici ve iyileştirici gücünü değerli sanat emekçilerinin birbirinden güzel yapıtları sayesinde doyasıya yaşadık. Umarım Karşıyaka'nın geleneksel ev sahipliğinden memnun kalmışsınızdır. Biz bir sonraki festivali merak ve heyecanla bekliyoruz. Emeği geçen, destek veren herkese ama öncelikle birbirinden güzel filmleri yapanlara ve onları paylaşan sanatseverlere gönülden teşekkür ediyorum. Lütfen dostumuz olan ülkelere ve kardeşimiz olarak gördüğümüz halklarımıza selamlarımızı, saygılarımızı, iyi dileklerimizi iletiniz. Yaşasın sanat, yaşasın Balkanlar, yaşasın barış" diye konuştu.

Festivalin Kurucusu ve Direktörü Doç. Dr. Sali Saliji – Sallini, "Bu festival Karşıyaka'ya çok yakıştı. Gördüğümüz ilgi ve destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Balkan Panorama Film Festivali'nin Karşıyaka ile özdeşleşeceğine inanıyorum" dedi.

12 DALDA VERİLEN ÖDÜLLER

Festivalde, Uluslararası En İyi Kısa Film Ödülünü Lino ve Dimitris Kafidas'ın yönettiği Hotel Centour filmi alırken, Ulusal En İyi Kısa Film Ödülü ise Ömer Dişbudak'ın 654 gram filmine verildi.

Szılard Bernath'ın Larry filmi Sarı Şemsiye Dario Moreno Uzun Metraj Film Ödülünün sahibi oldu. Uluslararası En İyi Uzun Metraj Film Ödülü Ivo Trajkov'un Piargy'nin Baladı filmine verilirken, Uluslararası En İyi Uzun Metraj Film Yönetmeni Ödülü yine İvo Trajkov'un oldu.

Uluslararası En İyi Uzun Metraj Film Kadın Oyuncu Ödülü Piargy'nin Baladı filminden Judit Bardos'a verildi.

Uluslararası En İyi Uzun Metraj Film Erkek Oyuncu Ödülü The Grandson filminden Gergely Blahó'nun oldu.

Ulusal En İyi Uzun Metraj Film Ödülü Özcan Alper'in Karanlık Gece filmine verildi.

Ulusal En İyi Uzun Metraj Film Yönetmeni Ödülü Klondike filmi ile Maryna Er Gorbach'ın oldu.

Ulusal En İyi Uzun Metraj Film Kadın Oyuncu Ödülü Bir Kar Tanesinin Ömrü filminden Sema Gülteki'ne, Ulusal En İyi Uzun Metraj Film Erkek Oyuncu Ödülü ise Karanlık Gece filminden Berkay Ateş'e verildi.

Bu yıl ilk kez verilen Süslü Şemsiye Halk Jürisi Ödülü ise Klondike filminden Maryna Er Gorbach'ın oldu.

Kaynak: ANKA
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