Bandırma balık pazarında durgunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Bandırma balık pazarında durgunluk yaşanıyor

07.07.2022 10:21
Bandırma balık pazarında durgunluk yaşanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi balık pazarında durgunluk yaşanıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi balık pazarında durgunluk yaşanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki balıkçı esnafı, Kurban Bayramı nedeniyle ve balık avlama yasağının olduğu bugünlerde işlerinin düştüğünü söyledi. Balıkçı esnaflar "Kurban Bayramı öncesinde bunu hep yaşıyoruz ancak Kurban bayramından 1 veya 2 hafta geçtikten sonra yeniden vatandaşlarımız balığı tekrar tercih edecektir" ifadelerini kullandılar.

Balıkçıların olduğu çarşıda ise sadece bir kaç tezgahın açık olması dikkatlerden kaçmadı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Balıkesir, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma balık pazarında durgunluk yaşanıyor - Son Dakika

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