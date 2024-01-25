 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bandırma Belediyesi Geçici Bakımevi'nde 2023 yılında 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma Belediyesi Geçici Bakımevi'nde 2023 yılında 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirildi

Bandırma Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hizmetleri Birimi, 2023 yılında Geçici Bakımevi'nde 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirdi. Ayrıca, son 1 yıl içerisinde 7 bin 531 patili dostun genel tedavisi ve aşı işlemleri tamamlandı.

Bandırma Belediyesi Geçici Bakımevi\'nde 2023 yılında 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirildi
25.01.2024 - 13:20,
Abone Ol

Bandırma Belediyesi Geçici Bakımevi'nde 2023 yılında 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirildi. Tesiste son 1 yıl içerisinde 7 bin 531 patili dostun genel tedavisi ve aşı işlemleri de tamamlandı.

Bandırma Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hizmetleri Birimi 2004 yılından bu yana 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Teknolojiye uyum sağlayan ve son teknoloji cihazları ile sokak hayvanları için hizmet veren Geçici Bakımevi'nde sahipsiz ve yaralı sokak hayvanları en iyi koşullarda tedavi ediliyor.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan hayvanların sağlığını koruyarak, sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, muayene, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sokaklarda yaşayamayacak durumda olanların sahiplendirilmesi için de çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda 2023 yılında 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirildi. Tesiste son 1 yıl içerisinde 7 bin 531 patili dostun genel tedavisi ve aşı işlemleri de tamamlandı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Bandırma, Hayvanlar, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma Belediyesi Geçici Bakımevi'nde 2023 yılında 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirildi - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında 'Kürdistan' tartışması TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:48:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi Geçici Bakımevi'nde 2023 yılında 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement