Bandırma\'da Gaziler Günü Töreni

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Program, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Türk Muharip Gaziler Derneği Bandırma Şube Başkanı Necip Şengör tarafından çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara günün anlam ve önemini belirten konuşmayı muharip Gaziler Derneği Bandırma Temsilcisi Necip Şengöl yaptı. Şengör, gazilere hitaben, "Türk'ün Anadolu'daki 1000 yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler, 1. Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinmeyip, vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu Mayıs 1919'da İzmir'e çıkardılar. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu, Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında 20 gün 22 gece süren, dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi'nde yenerek, bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu, bir sene sonra Dumlupınar'da tekrar ağır bir yenilgi aldı ve 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı. Böylece Yunanlıların Küçük Asya hayalleri Ege'nin serin sularında son buldu. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk'ün ateşle imtihanı, milletimizin varoluş mücadelesi olmuştur. Bu muharebe, 238 yıldır Avrupa karşısında geri çekilen Türk ordusunun son savunma savaşıdır. Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirmiş, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluşu için bir kırılma noktası olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi esnasında Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, "Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da" diyerek, Türk analarının taşıyıp cephedeki askerine ulaştırmak için İnebolu üzerinden gelecek cephanenin ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Cephedeki Mehmetçiğe olan bağrı yanık anaların desteği ise sonsuz olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Türk milleti adına TBMM, 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına, zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ile "Mareşal" rütbesini tevcih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi; "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" sözünde saklıdır" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Arif Can ve iki öğrencinin şiirler okumasının ardından Bandırma Kaymakamı Aksakal ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi tören sona erdi. - BALIKESİR