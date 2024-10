Bandırma\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Yerel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, ünlü müzik grubu Gece Yolcuları'nın sahne aldığı konserle zirveye ulaştı.

Konser öncesinde konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma halkının Cumhuriyet'in değerlerine her zaman sahip çıktığını vurgulayarak, "Bandırma öylesine muhteşem ki herkes Cumhuriyet'in değerini biliyor. Atatürk'ün bize bıraktığı emaneti, Cumhuriyetimizi her zaman yücelteceğiz. Atatürk sevgisini kimse kalbimizden söküp atamayacak. Cumhuriyet, eşitlik demektir, özgürlük demektir, kadın erkek eşitliği demektir, kadın devrimi demektir. Bu yüzden Atatürk'ümüz çok büyüktür. Halkımız her zaman Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün değerlerine sahip çıktı" dedi.

Bazı toplumsal sıkıntılara da değinen Başkan Mirza, olumsuzlar karşısında mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Bandırma Belediyesi'nin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Mirza, yerel seçimlerde elde edilen başarılara vurgu yaparak, gelecekte de sorunların çözüleceğine inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından sahne alan Gece Yolcuları, sevilen parçalarıyla Bandırmalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kalabalık, şarkılar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. - BALIKESİR