Bandırma'da çinekop rekora koşuyor. - Son Dakika

Bandırma'da çinekop rekora koşuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde Çinekop balığının kilosu 70 Liradan satılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde Çinekop balığının kilosu 70 Liradan satılıyor. Bandırma Balık Halinde çinekop balığı adeta kırmızı et ile yarışıyor. Balık halinde en yüksek satış fiyatı rekoru kıran çinekopun kilosu 70 liraya satılıyor. Mevsim balığı olduğu için fiyatın bu kadar yüksek olduğunu belirten balıkçı Sezgin Acar, "Balık halimizde çinekopun kilosu 70 TL'ye satışa sunulurken, yüksek fiyat rekoru kırıyor. Bir kilo kuşbaşı etin kilosu 80 Lira iken çinekopun kilosu 70 Lira. Fiyatın yüksek olmasının sebebi, mevsim balığı olmasıdır. Balık halimizde hamsi 35, istavrit 30 ve palamut 35 liradan satılıyor. Fiyatlara bakıldığında çinekopun rekor kırdığı açıkca görülmekte" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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