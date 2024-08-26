Bandırma'da Engelliler İçin Park Sorunu - Son Dakika
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Bandırma'da Engelliler İçin Park Sorunu

Bandırma\'da Engelliler İçin Park Sorunu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, vatandaşların duyarsızca araçlarını park etmeleri engelliler için büyük sıkıntıya neden oluyor. Kaldırımların ve yolların engelli bireylere uygun olmaması, engelli bireylerin güvenli ve erişilebilir yaya yollarına ulaşımını zorlaştırıyor.

26.08.2024 14:43
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, birçok caddede ve sokaklarda vatandaşların duyarsızca araçlarını park etmeleri engelliler için büyük sıkıntıya neden oluyor.

Kaldırımların ve yolların engelli bireylere uygun yeterli alan sunmaması, kentteki ciddi altyapı eksikliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Üstelik, duyarsız vatandaşların kaldırımların giriş ve çıkışlarına araçlarını hatalı park etmesi, sadece engelli bireyler için değil, tüm vatandaşlar için yürüme zorluğu çekiyor.

Bandırma'da engelli bireylerin, elektrikli araçlarını yollarda sürmek zorunda kalmasına neden oluyor. Bu tehlikeli durum, yaya kaldırımlarının kullanılamaz halde olması nedeniyle birçok engelli bireyin hayatını riske atarak trafikte hareket etmeleri anlamına geliyor. Bandırma'da birçok engelli araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerden gitmek zorunda kalmalarından dolayı kazalarla burun buruna geliyor. Engellilerin hak ettiği güvenli ve erişilebilir yaya yolları için yetkililerin acilen adım atmasını engelli bireyler talep ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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