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Bandırma'da Fırtına Nedeniyle Demirli Kayık Battı - Son Dakika
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Bandırma'da Fırtına Nedeniyle Demirli Kayık Battı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle sahilde demirli olan bir kayık dibe battı. Sahibi tarafından çıkartma girişimleri başarısız olunca kayık kıyıya sürüklendi ve vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bandırma\'da Fırtına Nedeniyle Demirli Kayık Battı
12.01.2024 - 10:50,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde demirlenen kayık günlerdir etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle dibe battı.

Bandırma'da günlerdir etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına nedeniyle, Bandırma sahilinde demirlenen minik kayık battı. Köprüye bağlı olan kayık, sahibi tarafından çıkartmak için girişimlerde bulunmasına rağmen çıkartamadı. Bir süre çıkartma girişimi devam etti ancak çıkmayacağını anlayınca kıyıya kadar sürükledi. Ardından vinç vasıtasıyla kayığını battığı yerden kurtarmayı başardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bandırma'da Fırtına Nedeniyle Demirli Kayık Battı - Son Dakika
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