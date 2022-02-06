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Bandırma'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti - Son Dakika

Bandırma'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti

06.02.2022 20:27

Bandırma'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Bandırma sahilinin tadını çıkardı.

Bandırma'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti

BALIKESİR - Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Bandırma sahilinin tadını çıkardı. Şubat ayında İlçede bahar keyfi yaşayan ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yakınlarıyla sahile akın etti.

Kar ve yağmur yağışının ardından Bandırma'da pazar günü güneş açtı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Şubat ayında denizi izleme keyfi yaşayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Güneşli hava çocuklara da yaradı. Sahil bölgesindeki tüm çocuk parkları ile doldu. Okul açılışı öncesi çocuklar bol bol oynadı. Meteoroloji yetkilileri Bandırma'da yarın bulutlu bir havanın beklendiğini ve Salı günü bölge genelinin yağışlı geçmesinin beklendiği açıklandı.

Bandırma'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti
Bandırma'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti
Bandırma'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti

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Güneşli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti - Son Dakika


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