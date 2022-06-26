Yeşilçomlu köyünde aniden oluşan hortumu görünler şaşkınlık yaşadı. Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada yoldaki vatandaşlar, hortumun oluştuğu yere yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı. Hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Bandırma'da hortum paniği - Son Dakika

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