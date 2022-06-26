Bandırma'da hortum paniği - Son Dakika
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Bandırma'da hortum paniği

26.06.2022 20:46

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarlada hortum oluştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarlada hortum oluştu. Hortum, samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Yeşilçomlu köyünde aniden oluşan hortumu görünler şaşkınlık yaşadı. Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada yoldaki vatandaşlar, hortumun oluştuğu yere yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı. Hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı.

(Serhat Barış/İHA)

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Kaynak: İHA

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