Bandırma'da Kadın Danışma Merkezi açıldı - Son Dakika
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Bandırma'da Kadın Danışma Merkezi açıldı

10.05.2022 21:35
Bandırma'da Kadın Danışma Merkezi açıldı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kadın Dayanışma Derneği (KDD) tarafından Kadın Danışma Merkezi açıldı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kadın Dayanışma Derneği (KDD) tarafından Kadın Danışma Merkezi açıldı.

Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Nilgün Germiyan, Yönetim Kurulu Üyeleri Neslihan İpek Eren, Dilek Durukan Eftal Tosun, Gönüllü Fevziye Dağlı yeni kurulan merkez adına vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi. Kadınlara her konuda destek sağlamak amacıyla hizmete giren Kadın Danışma Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Germiyan, "Dernek olarak Kadın Danışma Merkezimiz aktif hale getirdik. Tüm kadınlara destek olmak, öncelikle aile içi olmak üzere şiddete gören kadınlara hukuki, ekonomik, sağlık, sosyal olarak destek sağlamak amacındayız. Destek vermek isteyenleri yanımızda, destek almak isteyenleri de merkezimize başvurmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kadın Danışma Merkezine hayırlı olsun ziyaretine gelen Dağlı Ajans sahibi Gökhan Dağlı da merkeze bir adet laptop bilgisayar hediye etti. Başkan Nilgün Germiyan, desteğinden dolayı Dağlı' ya teşekkür etti. - BALIKESİR

Bandırma'da Kadın Danışma Merkezi açıldı
Bandırma'da Kadın Danışma Merkezi açıldı

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Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da Kadın Danışma Merkezi açıldı - Son Dakika


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