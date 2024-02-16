Bandırma\'da Kadınlar Derneği Öncülüğünde Organ Bağışı Yapıldı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadınlar Derneği öncülüğünde bir araya gelen 21 kadın, organ bağışı konusunda örnek olacak bir adım atarak, topluca bağışta bulundu.

Bandırma'da kadınlar, organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak adına bağışta bulundu. Kadınlar Derneği'nin öncülüğünde toplanan 21 kadın, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bağışı yaparak örnek bir davranış sergiledi. Dernek Başkanı Esen Ersoy, herkesi bağışta bulunmaya davet ederek, "Kadınlar Derneği olarak organ bağışı konusunda yeterli duyarlılığın sağlanması amacıyla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunmaktayız. Organ bağışında bulunduğunuzda belki bir annenin kalbi çocukları için tekrardan atacak, bir baba askerden dönen evladını görebilecek, acılar içerisinde kıvranan bir hasta hayata tekrardan tutunacak, sevdikleriyle bir ömür geçirecek. Biz de Kadınlar Derneği olarak 21 üyemizle birlikte hastanemize geldik ve organ bağışçısı gönüllüleri olarak kartlarımızı aldık" diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine bir çağrıda bulunmak istediğini dile getiren Ersoy, "Toplumumuzda eksik ve yanlış bilgilerle, ön yargılar dolayısıyla tereddütler bulunmakta. Şu an ülkemizde 28 bin civarında hasta organ beklemektedir. Lütfen sizler de üyelerinizi organ nakli ile ilgili teşvik edin. Organ nakli hayat kurtarır" dedi. - BALIKESİR